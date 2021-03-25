БРЮССЕЛЬ, 25 мар — ПРАЙМ. "Северный поток 2" будет достроен, несмотря на сильное политическое давление США, поскольку обоснованных юридических или иных причин для остановки процесса создания газопровода нет, сказал РИА Новости профессор по геополитике энергетики в университете ULB в Брюсселе Самюэль Фурфари (Samuel Furfari). В США пригрозили ФРГ санкциями при попытках завершить "Северный поток 2"

"В газовом секторе политическое давление ощущается во всем мире. Германия завершит создание второго балтийского газопровода — "Северного потока 2". Это очевидно, несмотря на сильное политическое давление, оказываемое США на Германию и Европу. Не существует обоснованных юридических или иных причин для остановки "Северного потока 2". И американские аргументы в этом дипломатическом противостоянии смехотворны", — сказал он.

США в прошлый четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.

Доставка газа в основном осуществляется по трубопроводам, а крупнейшая газовая держава в мире — это Россия, отметил эксперт.

Строительство Южного газового коридора, который соединяет Азербайджан с Италией через Турцию, Грецию и Албанию не является альтернативой "Северному потоку 2". Его мощности по прокачке газа в несколько раз меньше тех, что будут у NordStream 2, констатировал Фурфари.

"Американцы при помощи улыбок или давления пытаются убедить немцев строить терминалы СПГ и импортировать американский СПГ. Это технически осуществимо, но экономически невыгодно", — отметил эксперт.

Стоимость доставки, сжижения и регазификации такого топлива немалая по сравнению с ценой самого газа. "В ответ Россия может снизить цену на свой газ. У неё есть потенциал для этого, который может разрушить и без того сомнительную выгодность американского СПГ", — сказал он.

"Что касается газа, то зависимость от России теоретически уменьшилась благодаря тому факту, что США стали экспортером сланцевого газа, переработанного в СПГ. Американцы используют СПГ в своей дипломатии, чтобы попытаться увеличить свой экспорт и продать больше газа", — сказал в свою очередь профессор университета ULiege в Бельгии Дамьен Эрнст (Damien Ernst).

США убедили Польшу и Литву построить газовые терминалы и оказывают очень сильное давление, можно даже сказать угрожают, ЕС и особенно Германии, чтобы те перешли с российского газа на американский СПГ, отметил он.

Америка очень активно пытается ухудшить отношения ЕС с Россией, чтобы поставлять свой СПГ, считает эксперт.

"Однако США не могут выиграть ценовую войну. Россия контролирует установление цены на газ. Россия установила свои цены чуть ниже цен на СПГ, чтобы сохранить свою доминирующую долю на рынке, но она может пойти намного дальше и убить американские надежды на продажу СПГ в Европу", — заявил Эрнст.

"Отсюда политическое давление американцев на Германию по поводу "Северного потока 2", — отметил эксперт. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

ЗЕЛЕНОЕ, НО НЕ РАДУЖНОЕ БУДУЩЕЕ

Еврокомиссия стремится к тому, чтобы Евросоюз в принципе в ближайшие десятилетия серьёзно сократил использование ископаемого газа и постепенно переходил на альтернативные и возобновляемые источники энергии, снижал выбросы парниковых газов. Важную роль в этом процесс должен сыграть водород, считают в ЕК. Однако энергетическая перестройка ЕС потребует больших инвестиций — это признают и в ЕК.

Евросоюз играет в проигрышную игру, стремясь использовать полностью возобновляемую энергию, безумно продвигая производство и потребление водорода с огромными субсидиями, сказал Фурфари.

Для производства водорода при помощи воды требуется в семь раз больше энергии, чем для его производства с помощью природного газа, констатировал эксперт.

Выработка водорода при помощи воды в очень больших масштабах, как того хотели бы в ЕС, требует огромных субсидий, чтобы компенсировать очень высокие затраты, отметил и Эрнст.

"Промышленность ЕС будет умирать, потому что будет работать только с помощью государственных денег. Все будут зависеть от колоссальных субсидий со стороны институтов ЕС", — заявил Фурфари.

Поэтому Европе с ее выбором "зеленой" энергии все же потребуется много природного газа, чтобы компенсировать недостаточную надежность возобновляемых источников энергии. Газопровод "Южный газовый коридор" из Азербайджана в Италию отчасти помогает обеспечить необходимый уровень поставок, но "Северный поток 2" нужен в долгосрочной перспективе, свидетельствуют слова Эрнста.