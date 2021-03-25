МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Объём торговли сжиженным природным газом (СПГ) превысит продажи традиционного трубопроводного газа уже через 2-3, максимум, через 4 года, сообщил замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в ходе вебинара на тему "Водородная стратегия и ключевые тренды энергоперехода". Ученый спрогнозировал рост потребления газа, нефти и угля в мире

"Вспомните газовый рынок 5-7 лет назад: несколько локализованных рынков, привязанных к трубопроводу и ресурсной базе, и перспективный рынок СПГ…. Появляются дешевые деньги … для того, чтобы поднять деньги под инвестиции, — и у нас закладывается достаточно большое количество СПГ-проектов, которые переворачивают рынок, то есть уже через 2-3 года, максимум 4 года, объемы торговли СПГ превысят объемы торговли трубопроводным газом", — сказал Сорокин.

По словам замминистра, в результате получится аналог нефтяного рынка, на котором трубопроводы выступают некой основой, обеспечивают базовую загрузку и конкурентные преимущества, но при этом балансирование рынка происходит за счет танкерных поставок. "То же самое будет и в газе. То же самое может случиться в водороде на каком-то этапе", — отметил Сорокин.

Замглавы Минэнерго России напомнил, что мирового рынка водорода пока еще нет. "К этому моменту, когда рынок появится, мы подойдем со своими наработками и надеюсь, что не будем выступать в роли догоняющих", — добавил он.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook в ноябре прогнозировало, что объём торговли СПГ к концу 2020-х годов обойдет продажи трубопроводного газа за счёт спроса со стороны развивающихся стран Азии. По данным МЭА, объем торговли СПГ к 2030 году вырастет на 70% с уровня 2018 года. При этом продажи трубопроводного газа к 2030 году увеличатся только на 21%.