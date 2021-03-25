МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. "Газпром" может оказаться в плюсе от остановки движения по Суэцкому каналу, так как потребителям на рынке Европы может понадобиться гибкость, которой обладает Россия за счет не полностью загруженных транспортных мощностей, считает глава подразделения рынков газа и электроэнергии Rystad Energy Карлос Торрес Диас. В Египте заявили о временной приостановке навигации по Суэцкому каналу

В среду контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов.

Как отмечает эксперт, по предварительным данным, Суэцкий канал может остаться заблокированным несколько недель. При этом он является основным маршрутом поставок сжиженного природного газа из Ближнего Востока в Европу, в частности, одного из крупнейших производителей СПГ — Катара. В 2020 году Катар поставил через Суэцкий канал около 260 партий СПГ, то есть по 5 танкеров в неделю общим объемом 0,5 миллиона тонн.

"Спрос на природный газ в Европе с потеплением начал снижаться, но континент нуждается в постоянных поставках СПГ для пополнения низких уровней подземных запасов. Учитывая, что трубопроводный экспорт газа из РФ в Европу сейчас ниже максимума транспортных мощностей, российские поставки могут помочь обеспечить некоторую гибкость", — сообщает эксперт.

"Поэтому если рассуждать о том, кому больше всех выгодна нынешняя ситуация, то Россия, безусловно, является страной, которая не торопится увидеть разрешения проблемы. Норвегия, будучи вторым по величине поставщиком газа в Европу, тоже в обычных условиях оказалась бы в плюсе, но ее трубопроводная система уже загружена почти на полную мощность", — добавляет он.

По словам эксперта, интерес в нынешних условиях представляет и то, как отреагируют поставки из США, поскольку для них требуется меньше времени, чем для доставки СПГ из Ближнего Востока через юг Африки.