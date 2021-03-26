МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Природный газ может стать не просто "переходным" топливом, позволяющим снизить выбросы парниковых газов в атмосферу Земли, но и остаться в мировом энергобалансе навсегда, заявил начальник управления по связям с инвесторами компании "Новатэк" Александр Назаров в ходе конференции Московской школы управления "Сколково" "Низкоуглеродный диалог". Ученый спрогнозировал рост потребления газа, нефти и угля в мире

Топ-менеджер "Новатэка" подчеркнул, что нужно помнить и стремиться к тому, чтобы энергия была как "чистой", так и доступной, безопасной и надежной.

"И в этом отношении вот часто природный газ называют "переходной" энергией, но, возможно, это также и тот источник энергии будущего, который останется в энергетическом балансе человечества навсегда как наиболее чистая из углеродных видов энергии, как надежная (это очень важное требование) и как, безусловно, доступная", — заявил он.

"Декарбонизация является составляющей устойчивого развития – ESG (окружающая среда, социальная политика и корпоративное управление). Но сегодня, когда мы говорим о декарбонизации энергии, мы концентрируемся в итоге только на окружающей среде. Нужно не забывать, что последние 150 лет энергетический сектор был двигателем и вдохновителем социального развития человечества, вывел из нищеты сотни миллиардов людей", — также сказал Назаров.

"Сейчас когда мы говорим о будущей декарбонизации энергетики, мы иногда забываем, что основной спрос на энергию в будущем будет идти от регионов, где будут появляться новые люди – 2 миллиарда новых людей в следующие 30 лет появятся в Африке, в Индии, в Юго-Восточной Азии. И вводя какие-то налоги на энергию для этих людей, мы, возможно, окажем негативное воздействие на социальный уровень жизни там", — добавил он.

Назаров также отметил, что "Новатэк", в свою очередь, и сам работает над декарбонизацией. Так, вместе с французской Total прорабатывается проект улавливания CO2 на Ямале, есть и проекты использования водорода для собственных нужд, то есть на первом и втором уровнях выбросов по международной классификации ("Охват 1", "Охват 2"). Также с партнерами "Новатэк" изучает проекты использования водорода клиентами компании, то есть на третьем уровне выбросов ("Охват 3").