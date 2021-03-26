МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Временная блокировка Суэцкого канала вряд ли вызовет серьезные перебои в торговле нефтью между Ближним Востоком и Европой, не говоря о мировой промышленности, так как меньше 4% мировых перевозок нефти проходят по этому водному пути, сообщила РИА Новости вице-президент по нефтяным рынкам Rystad Energy Паола Родригес Масиу (Paola Rodriguez Masiu). Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале завершилась неудачей

"Мировой товарооборот нефтью водным транспортом составляет около 40 миллионов баррелей каждый день. Для Суэцкого канала это около 1,5-1,7 миллиона баррелей в день в зависимости от месяца, который мы рассматриваем. Так что примерно меньше 4% проходит через Суэцкий канал", — рассказала она.

По словам эксперта, через трубопровод между Суэцким заливом и Средиземноморьем может быть перемещено больше нефти, чем через сам канал: трубопровод Sumed поставляет около 80% нефти из Ближневосточного залива в Европу, и у него есть резервные мощности.

На настоящий момент поставки нефти через канал в основном идут от поставщиков Северной Европы, таких как Россия и страны Прибалтики, покупателям в Азии, включая Китай и Индию, говорит аналитик. Поставщики в этой ситуации должны сделать непростой выбор о том, перенаправлять ли грузы альтернативным путем вокруг Африки, указывает эксперт.

Такой путь, считает Паола Родригес Масиу, займет две недели и будет более дорогостоящим, но такое решение может оказаться нерентабельным, если канал удастся освободить в кратчайшие сроки. "Путь вокруг Африки связан также с другим риском, что этот канал может быть вновь открыт в течение нескольких дней. Тогда любому судну, которое выбрало путь через Африку, потребуется гораздо больше времени на доставку, чем если бы они дождались открытия канала", — говорит эксперт.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в среду сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход уже более 100 судов. Предпринятая в пятницу попытка снять с мели контейнеровоз завершилась неудачно, к воскресенью к судну должны прибыть еще два буксира, сообщали представители компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), являющейся инженерным оператором судна.