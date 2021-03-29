БЕРЛИН, 29 мар — ПРАЙМ. В МИД ФРГ приняли к сведению последнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по газопроводу "Северный поток 2", позиция правительства по проекту неизменна, заявила на брифинге представитель ведомства Андреа Зассе.

"Мы приняли к сведению заявление госсекретаря Блинкена в конце прошлой недели. Что касается нашей позиции по проекту, то… наша позиция остается неизменной", — сказала Зассе.

Блинкен заявил ранее в интервью CNN, что Вашингтон считает "Северный поток 2" "плохой идеей" и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. По словам Блинкена, "Северный поток 2" якобы даст России возможность "использовать энергетику как инструмент принуждения". По убеждению властей США, газопровод якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность". Рубль страдает от продаж российских госбумаг

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на прошлой неделе заявил журналистам в Берлине, что "Северный поток 2" будет закончен в этом году, он достроен на 90-92%.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.