МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минэнерго России не видит возможности дефицита бензина в стране в ближайшее время, перебоев с топливообеспечением в весенний ремонтный период на НПЗ не будет, об этом заявил замглавы министерства Павел Сорокин.

Остатки бензина в России в конце января сократились до 1,2 миллиона тонн — минимального уровня за последние шесть лет. После этого у вице-премьера РФ Александра Новака прошло совещание, где топливным компаниям было рекомендовано увеличить запасы бензина до 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая для снабжения рынка.

"Запасы уже выросли до 1,65 миллиона тонн. Поэтому рисков дефицита сейчас нет, период ремонтов и обслуживания нефтеперерабатывающих заводов пройдем без перебоев", — сказал Сорокин в интервью "Комсомольской правде".

При этом нефтяники досрочно выполнили рекомендацию Новака, и уже к середине марта запасы бензина в стране достигли 1,6 миллиона тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго).

Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом — например, на время ремонта на нефтеперерабатывающих заводах или перед посевным периодом.