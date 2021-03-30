МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Действующие в России механизмы достаточно страхуют внутренний рынок топлива от излишних колебаний цен, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Внутренний рынок топлива достаточно, скажем так, застрахован, он захеджирован от каких-то излишних колебаний цен благодаря действующим механизмам", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия наращивать добычу нефти в мае, чтобы увеличить производство топлива для использования внутри страны. В Банке России рассказали, где россияне смогут сдать лишние монеты

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления сокращение корректировалось и на этот март составляет 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно.

При этом с февраля возможность понемногу увеличивать добычу в рамках сделки получают только Россия и Казахстан. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что такое решение обусловлено, в том числе, снятием карантинных мер в России и необходимостью удовлетворить растущий спрос на нефтепродукты.

Альянс ОПЕК+ сейчас принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от ситуации на рынке. Очередные заседания пройдут 31 марта и 1 апреля — министерского мониторингового комитета и всего альянса соответственно, на них должно быть принято решение по параметрам сделки на май.