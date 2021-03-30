2021-03-30T14:55:36+03:00
2021-03-30T14:55:36+03:00
2021-03-30T14:55:36+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210330/833354197.html
Польская PGNiG будет разведывать и добывать газ на Украине
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Польский нефтегазовый концерн PGNiG и украинский "Нафтогаз" подписали меморандум о сотрудничестве в разведке и добыче газа на Украине, говорится в сообщении польской компании... ПРАЙМ, 30.03.2021
газ, польша, pgnig, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83297/09/832970968.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83297/09/832970968.jpg
https://1prime.ru/images/83297/09/832970967.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83297/09/832970967.jpg
https://1prime.ru/images/83297/09/832970966.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83297/09/832970966.jpg
https://1prime.ru/energy/20210325/833321244.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА 30 мар — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG и украинский "Нафтогаз" подписали меморандум о сотрудничестве в разведке и добыче газа на Украине, говорится в сообщении польской компании.
"PGNiG и Нафтогаз подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в области разведки углеводородных ресурсов и добычи газа на Украине", — говорится в сообщении.
"Украина, обладающая одними из крупнейших запасов газа в Европе, предлагает очень привлекательный потенциал роста для таких добывающих компаний, как PGNiG. Мы особенно заинтересованы в развитии добычи газа в Западной Украине, регионе, граничащем с регионом, где мы добываем природный газ уже несколько десятилетий", — заявил вице-председатель правления PGNiG Роберт Перковский.
Он уверен, что "потенциальное сотрудничество между двумя компаниями может привести к увеличению добычи природного газа в западной части Украины".