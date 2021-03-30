ВАРШАВА 30 мар — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG и украинский "Нафтогаз" подписали меморандум о сотрудничестве в разведке и добыче газа на Украине, говорится в сообщении польской компании.

"PGNiG и Нафтогаз подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в области разведки углеводородных ресурсов и добычи газа на Украине", — говорится в сообщении. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

"Украина, обладающая одними из крупнейших запасов газа в Европе, предлагает очень привлекательный потенциал роста для таких добывающих компаний, как PGNiG. Мы особенно заинтересованы в развитии добычи газа в Западной Украине, регионе, граничащем с регионом, где мы добываем природный газ уже несколько десятилетий", — заявил вице-председатель правления PGNiG Роберт Перковский.

Он уверен, что "потенциальное сотрудничество между двумя компаниями может привести к увеличению добычи природного газа в западной части Украины".