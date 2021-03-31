МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству, депутат бундестага Петер Байер призвал ввести мораторий на строительство "Северного потока 2", поскольку проект "мешает" перезагрузить трансатлантические отношения.

"Проект — серьезный камень преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений. Американцы ждут от нас, что мы не только сменим нашу риторику, но и позволим поступкам говорить самим за себя. Поэтому я выступаю за мораторий на строительство "Северного потока 2", — заявил Байер в интервью изданию WirtschaftsWoche. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

Депутат призвал учесть настрой США по отношению к проекту. "Сильная Европа — да. Изоляция от США — нет", — подчеркнул Байер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN, что Вашингтон считает "Северный поток 2" "плохой идеей" и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. По словам Блинкена, "Северный поток 2" якобы даст России возможность "использовать энергетику как инструмент принуждения". По убеждению властей США, газопровод якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность".

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на прошлой неделе заявил журналистам в Берлине, что "Северный поток 2" будет закончен в этом году, он достроен на 90-92%.

РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий, выгоден Европе.