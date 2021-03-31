МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло к месту строительства газопровода "Северный поток 2" в водах Дании, следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic. Эксперт предсказал поведение США после достройки "Северного потока 2"

Оператор проекта Nord Stream 2 AG 30 марта сообщил, что "Академик Черский" направился к водам Дании для начала подготовительных работ перед укладкой труб для "Северного потока 2".

Сейчас над укладкой труб уже работает российское судно "Фортуна", оно достраивает в Дании вторую ветку газопровода (Line B). "Академик Черский" должен возобновить укладку труб первой ветки "Северного потока 2" (Line A).

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков 26 марта говорил, что строительство "Северного потока 2" будет завершено в этом году.