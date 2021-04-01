БЕРЛИН, 1 апр — ПРАЙМ. Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух немецких экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку трубопровода "Северный поток 2".

В январе немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода "Северный поток 2". Пенсии, выплаты и сюрприз для водителей. Что ждет россиян с 1 апреля

"После оценки сомнений, выраженных в протестах (заявителей), и новой всеобъемлющей экологической и природоохранной проверки выданное ранее разрешение остается законным", — говорится в заявлении BSH.

Протест экологических организаций был направлен против дополнительного разрешения BSH, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километров в с конца сентября до конца мая 2021 года.