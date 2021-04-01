МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Оператор проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG уложил уже 2339 километров протяженности труб "Северного потока 2" или 95% газопровода, сообщила компания. Китай заливает топливом рынки Азии назло США

"На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода "Северный поток-2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода", — сказали в Nord Stream 2 AG.

По данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.