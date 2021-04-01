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2021
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Оператор "Северного потока 2" рассказал о степени готовности проекта
Энергетика
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Оператор проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG уложил уже 2339 километров протяженности труб "Северного потока 2" или 95% газопровода, сообщила компания. "На 31 марта... ПРАЙМ, 01.04.2021
россия, газ, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Оператор проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG уложил уже 2339 километров протяженности труб "Северного потока 2" или 95% газопровода, сообщила компания.
"На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода "Северный поток-2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода", — сказали в Nord Stream 2 AG.
По данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.