БЕРЛИН, 1 апр — ПРАЙМ. Трубопровод в Германии Eugal, который должен будет в будущем принимать газ из "Северного потока 2", достиг полной мощности прокачки, введена вторая нитка трубопровода, сообщила компания-оператор Gascade.

Первая нитка Eugal мощностью 30,9 миллиарда кубометров газа в год начала работу 1 января 2020 года, она временно транспортирует часть газа, поступающего по первому российско-германскому газопроводу "Северный поток". Вторую нитку планировалось ввести в эксплуатацию 1 января, но срок был перенесен на 1 апреля. Оператор "Северного потока 2" рассказал о степени готовности проекта

"После чуть более двух с половиной лет строительства европейский газовый трубопроводный узел Eugal достиг полной транспортной мощности с двумя трубопроводами и насосной станцией. Первая нитка транспортировала газ с 1 января 2020 года. Вторая нитка и насосная станция введены в эксплуатацию сегодня, и они расширили мощность транспортировки до 55 миллиардов кубометров природного газа в год", — говорится в сообщении.