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Немецкий трубопровод Eugal вышел на полную мощность
Энергетика
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Трубопровод в Германии Eugal, который должен будет в будущем принимать газ из "Северного потока 2", достиг полной мощности прокачки, введена вторая нитка трубопровода, сообщила... ПРАЙМ, 01.04.2021
трубопровод, газ, eugal, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БЕРЛИН, 1 апр — ПРАЙМ. Трубопровод в Германии Eugal, который должен будет в будущем принимать газ из "Северного потока 2", достиг полной мощности прокачки, введена вторая нитка трубопровода, сообщила компания-оператор Gascade.
Первая нитка Eugal мощностью 30,9 миллиарда кубометров газа в год начала работу 1 января 2020 года, она временно транспортирует часть газа, поступающего по первому российско-германскому газопроводу "Северный поток". Вторую нитку планировалось ввести в эксплуатацию 1 января, но срок был перенесен на 1 апреля.
"После чуть более двух с половиной лет строительства европейский газовый трубопроводный узел Eugal достиг полной транспортной мощности с двумя трубопроводами и насосной станцией. Первая нитка транспортировала газ с 1 января 2020 года. Вторая нитка и насосная станция введены в эксплуатацию сегодня, и они расширили мощность транспортировки до 55 миллиардов кубометров природного газа в год", — говорится в сообщении.