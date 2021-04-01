МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о планах контактов Владимира Путина с лидерами США и Саудовской Аравии в преддверии заседания ОПЕК+ заявил, что Кремль проинформирует, когда они произойдут. Китай заливает топливом рынки Азии назло США

"Непосредственно эту тему ведет вице-премьер (Александр — ред.) Новак, который находится в контакте со своими визави по этому процессу, это первое. А что касается контактов на высшем уровне, мы будем вас информировать о них", — ответил Песков на вопрос, не планируется ли у России контакты на высшем уровне с США и Саудовской Аравией в преддверии заседания ОПЕК+, которое запланировано на четверг.