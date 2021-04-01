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2021
https://1prime.ru/energy/20210401/833368109.html
Власти проинформируют о контактах Путина с лидерами стран по ОПЕК+
Энергетика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о планах контактов Владимира Путина с лидерами США и Саудовской Аравии в преддверии заседания ОПЕК+ заявил, что Кремль... ПРАЙМ, 01.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о планах контактов Владимира Путина с лидерами США и Саудовской Аравии в преддверии заседания ОПЕК+ заявил, что Кремль проинформирует, когда они произойдут.
"Непосредственно эту тему ведет вице-премьер (Александр — ред.) Новак, который находится в контакте со своими визави по этому процессу, это первое. А что касается контактов на высшем уровне, мы будем вас информировать о них", — ответил Песков на вопрос, не планируется ли у России контакты на высшем уровне с США и Саудовской Аравией в преддверии заседания ОПЕК+, которое запланировано на четверг.