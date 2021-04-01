МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Повышенная активность иностранных военных кораблей и самолетов наблюдается в зоне прокладки "Северного потока 2", их действия провокационны и направлены на препятствие завершению проекта, заявил оператор строительства проекта компания Nord Stream 2 AG. Оператор: неопознанная подводная лодка могла повредить "Северный поток 2"

"После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода "Северный поток 2" в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер", — сообщила компания, отмечая, что в последнее время иностранная активность вокруг судов-трубоукладчиков усилилась.

Так, 28 марта 2021 года в охранной зоне трубоукладочного судна на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении. "С учетом того, что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода", — сообщает Nord Stream 2 AG.

В компании считают, что действия военных кораблей и самолетов, а также гражданских судов иностранных государств, нарушающих охранную зону строительства международного проекта, не отвечающих на запросы и приближающихся на опасное расстояние к трубоукладочной барже, являются безответственными и недопустимыми, а также создают реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций с непредсказуемыми последствиями.

"Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях, как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта. Это, пожалуй, первый в истории беспрецедентный случай подобного рода", — заключают в Nord Stream 2 AG.