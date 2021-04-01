МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Россия никогда не будет использовать поставки энергоносителей как оружие или инструмент влияния, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда (это принципиальная позиция независимо ни от чего) не будем использовать энергоносители, наши маршруты нефти и газа в Европе", — сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале", отвечая на вопрос о вероятности использования энергии как рычага политического давления в Европе. И корабль плывет: эпопея с блокировкой Ever Given подошла к концу

"Не будем "вставать" в ситуацию, когда нам придется "заморозить" граждан Евросоюза. Мы никогда не будем этого делать. Мы не киевский режим, перекрывший канал, который поставляет воду в Крым, и радующийся этому. Это позорная позиция на международной арене. Запад, достаточно часто делающий восклицания насчет того, что мы используем энергоносители как инструмент влияния, как оружие, вообще помалкивает о том, что делает Киев с поставками воды в Крым. Считаю, что предоставление базовых нужд, от которых зависит повседневная жизнь простых граждан, никогда не может быть предметом санкций", — отметил Лавров.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN, что Вашингтон считает "Северный поток 2" "плохой идеей" и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. По словам Блинкена, "Северный поток 2" якобы даст России возможность "использовать энергетику как инструмент принуждения". По убеждению властей США, газопровод якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность".

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на прошлой неделе заявил журналистам в Берлине, что "Северный поток 2" будет закончен в этом году, он достроен на 90-92%.

РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий, выгоден Европе.