МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Компания Nord Stream 2 AG обнародовала фото кораблей, которые мешают завершению прокладки "Северного потока 2". Лавров прокомментировал слова Байдена про Путина

Ранее оператор строительства проекта компания Nord Stream 2 AG заявила, что повышенная активность иностранных военных кораблей и самолетов наблюдается в зоне прокладки "Северного потока 2", их действия провокационны и направлены на препятствие завершению проекта. В сообщении подчеркивалось, что речь идет о "явно спланированных и подготовленных провокациях как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта".