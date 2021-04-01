2021-04-01T15:34:14+03:00
2021-04-01T15:34:14+03:00
2021-04-01T15:34:14+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210401/833369529.html
Появились фото кораблей, мешающих прокладке "Северного потока 2"
Энергетика
Новости
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Компания Nord Stream 2 AG обнародовала фото кораблей, которые мешают завершению прокладки "Северного потока 2". Ранее оператор строительства проекта компания Nord Stream 2 AG... ПРАЙМ, 01.04.2021
газ, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Компания Nord Stream 2 AG обнародовала фото кораблей, которые мешают завершению прокладки "Северного потока 2".
Ранее оператор строительства проекта компания Nord Stream 2 AG заявила, что повышенная активность иностранных военных кораблей и самолетов наблюдается в зоне прокладки "Северного потока 2", их действия провокационны и направлены на препятствие завершению проекта. В сообщении подчеркивалось, что речь идет о "явно спланированных и подготовленных провокациях как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта".