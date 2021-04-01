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Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Энергетика
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили климат и защиту окружающей среды, включая... ПРАЙМ, 01.04.2021
энергетика, россия, саудовская аравия, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили климат и защиту окружающей среды, включая "зеленую" энергетику, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
"Обсуждены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества. Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая "зеленую" энергетику. Мухаммед Бен Сальман информировал о недавно выдвинутых Саудовской Аравией экологических инициативах, нацеленных на сокращение в ближневосточном регионе выбросов парниковых газов, озеленение территорий и увеличение доли возобновляемых источников энергии", — говорится в сообщении.
Добавляется, что, отметив актуальность подобных проектов, Путин рассказал о предпринимаемых Россией усилиях в природоохранной сфере.