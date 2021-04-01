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2021
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Новак рассказал, что должен делать ОПЕК+
Энергетика
Новости
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ОПЕК+ нужно мониторить рынок, нельзя допускать как его перегрева, так и переизбытка нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В этой ситуации нам нужно внимательно следить... ПРАЙМ, 01.04.2021
нефть, опек, новак, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. ОПЕК+ нужно мониторить рынок, нельзя допускать как его перегрева, так и переизбытка нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В этой ситуации нам нужно внимательно следить за ситуацией на рынке и нельзя допускать ни перегрева, ни переизбытка на рынке", — сказал Новак в ходе заседания альянса ОПЕК+.