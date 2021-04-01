МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. ОПЕК+ нужно мониторить рынок, нельзя допускать как его перегрева, так и переизбытка нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

"В этой ситуации нам нужно внимательно следить за ситуацией на рынке и нельзя допускать ни перегрева, ни переизбытка на рынке", — сказал Новак в ходе заседания альянса ОПЕК+.