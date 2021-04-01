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В Германии хотят пойти в суд из-за "Северного потока 2"
Энергетика
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Немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена обратиться в суд по вопросу о запрете строительства "Северного потока 2" после того, как регулятор... ПРАЙМ, 01.04.2021
северный поток 2, германия, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 1 апр — ПРАЙМ. Немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена обратиться в суд по вопросу о запрете строительства "Северного потока 2" после того, как регулятор отклонил их протест, говорится в заявлении на сайте DUH.
Ранее германское федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) отклонило протест Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Союза защиты природы (NABU), которые требовали отозвать выданное ранее разрешение на завершение работ по укладке труб в рамках строительства газопровода "Северный поток 2".
"Профильное федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) сегодня отклонило жалобу Deutsche Umwelthilfe (DUH) против дальнейшего строительства балтийского трубопровода Nord Stream 2 в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ). В DUH резко критикуют это решение и заявляют, что обратятся в суд. В DUH убеждены, что BSH недостаточно изучил или проигнорировал природоохранные и климатические аспекты при утверждении дальнейшего строительства", — говорится в заявлении на сайте организации.