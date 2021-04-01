БЕРЛИН, 1 апр — ПРАЙМ. Немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена обратиться в суд по вопросу о запрете строительства "Северного потока 2" после того, как регулятор отклонил их протест, говорится в заявлении на сайте DUH. Стало известно об активности военных кораблей в зоне "Северного потока 2"

Ранее германское федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) отклонило протест Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Союза защиты природы (NABU), которые требовали отозвать выданное ранее разрешение на завершение работ по укладке труб в рамках строительства газопровода "Северный поток 2".

"Профильное федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) сегодня отклонило жалобу Deutsche Umwelthilfe (DUH) против дальнейшего строительства балтийского трубопровода Nord Stream 2 в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ). В DUH резко критикуют это решение и заявляют, что обратятся в суд. В DUH убеждены, что BSH недостаточно изучил или проигнорировал природоохранные и климатические аспекты при утверждении дальнейшего строительства", — говорится в заявлении на сайте организации.