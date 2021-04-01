2021-04-01T22:35:13+03:00
2021-04-01T22:35:13+03:00
2021-04-01T22:35:13+03:00
2021
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В России может произойти резкий скачок цен на бензин
Энергетика
Новости
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Уже к лету бензин может подорожать в среднем на 2%, прогнозирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Его слова приводит Life. По мнению эксперта, если,... ПРАЙМ, 01.04.2021
цены на бензин, россия, бензин, бензин, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Уже к лету бензин может подорожать в среднем на 2%, прогнозирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Его слова приводит Life.
По мнению эксперта, если, как ожидают власти, инфляция достигнет 5 и более процентов, то повысятся и цены на топливо. В частности, как считает аналитик, стоимость АИ-92 может составить 45,53 рубля за литр, АИ-95 — 49,24 рубля, АИ-98 — 55,92 рубля, а литр дизельного топлива — 50,32 рубля.
По итогам года же аналитик ожидает рост цен на 8-10%. Сдержать такой рост можно лишь административными мерами государства, в виде квот и преференций.