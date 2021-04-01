МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Уже к лету бензин может подорожать в среднем на 2%, прогнозирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Его слова приводит Life. Росстат зафиксировал рост стоимости бензина в России за неделю

По мнению эксперта, если, как ожидают власти, инфляция достигнет 5 и более процентов, то повысятся и цены на топливо. В частности, как считает аналитик, стоимость АИ-92 может составить 45,53 рубля за литр, АИ-95 — 49,24 рубля, АИ-98 — 55,92 рубля, а литр дизельного топлива — 50,32 рубля.

По итогам года же аналитик ожидает рост цен на 8-10%. Сдержать такой рост можно лишь административными мерами государства, в виде квот и преференций.