ВАРШАВА, 1 апр — ПРАЙМ. Польские вооруженные силы не ведут провокационной деятельности в Балтийском море, заявило в четверг Оперативное командование ВС Польши. Стало известно об активности военных кораблей в зоне "Северного потока 2"

Ранее о том, что в зоне прокладки "Северного потока 2" наблюдается повышенная активность иностранных кораблей и военных самолетов, заявили в компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG. Эту активность в компании рассматривают как провокационную и представляющую угрозу для завершения проекта.

Так, по данным Nord Stream 2 AG, 29 марта 2021 года вокруг трубоукладочной баржи "Фортуна" выполнял круговые маневры боевой корабль польских ВМС (тактический номер 823), кроме того облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстояния от трубоукладочного судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

"Военно-морской флот Польши не ведет никакой провокационной деятельности и реализует свои задачи в соответствии с международным правом", — говорится в сообщении Оперативного командования в Twitter.

При этом польские военные признали, что "самолеты М-28В регулярно проводят патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря".