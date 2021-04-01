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Польские военные прокомментировали провокации против "Северного потока 2"
Энергетика
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Польские вооруженные силы не ведут провокационной деятельности в Балтийском море, заявило в четверг Оперативное командование ВС Польши. Ранее о том, что в зоне прокладки... ПРАЙМ, 01.04.2021
газ, северный поток 2, польша, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 1 апр — ПРАЙМ. Польские вооруженные силы не ведут провокационной деятельности в Балтийском море, заявило в четверг Оперативное командование ВС Польши.
Ранее о том, что в зоне прокладки "Северного потока 2" наблюдается повышенная активность иностранных кораблей и военных самолетов, заявили в компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG. Эту активность в компании рассматривают как провокационную и представляющую угрозу для завершения проекта.
Так, по данным Nord Stream 2 AG, 29 марта 2021 года вокруг трубоукладочной баржи "Фортуна" выполнял круговые маневры боевой корабль польских ВМС (тактический номер 823), кроме того облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстояния от трубоукладочного судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.
"Военно-морской флот Польши не ведет никакой провокационной деятельности и реализует свои задачи в соответствии с международным правом", — говорится в сообщении Оперативного командования в Twitter.
При этом польские военные признали, что "самолеты М-28В регулярно проводят патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря".