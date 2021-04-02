МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в марте в целом в России выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 100,1 миллиарда кВт.ч, следует из данных Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС). Франция выразила опасения по поводу "Северного потока 2"

В том числе потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в марте составило 98,6 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 5,4% в сравнении с мартом 2020 года.

В марте 2021 года электростанции ЕЭС России выработали 100,8 миллиарда кВт.ч (рост на 6,8% в годовом выражении). Выработка электроэнергии в РФ в целом в марте составила 102,3 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 6,6%.