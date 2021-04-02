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2021
https://1prime.ru/energy/20210402/833375414.html
Россияне в марте увеличили потребление электроэнергии на 5,2%
Энергетика
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Потребление электроэнергии в марте в целом в России выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 100,1 миллиарда кВт.ч, следует из данных... ПРАЙМ, 02.04.2021
электроэнергия, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в марте в целом в России выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 100,1 миллиарда кВт.ч, следует из данных Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС).
В том числе потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в марте составило 98,6 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 5,4% в сравнении с мартом 2020 года.
В марте 2021 года электростанции ЕЭС России выработали 100,8 миллиарда кВт.ч (рост на 6,8% в годовом выражении). Выработка электроэнергии в РФ в целом в марте составила 102,3 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 6,6%.