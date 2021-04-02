МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата Верховной рады, председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца в эфире телеканала "Рада".

"Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций", — заявил он.

Он уверен, что Украина не нуждается в поставках электроэнергии из России и Белоруссии, так как у нее есть собственные "серьезные мощности".

При этом он добавил, что белорусская электроэнергия является, по сути, российской. "Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии", — сказал Волынец.

Напомним, что в феврале Украина была вынуждена обратиться к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях. В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. В начале февраля Украина также возобновляла импорт электроэнергии из России.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко, энергосистема страны отделится от российской и белорусской в следующем году, а в 2023 присоединится к ENTSO-E — европейской сети системных операторов передачи электроэнергии.