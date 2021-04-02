ВАРШАВА, 2 апр — ПРАЙМ. Представитель спецслужб Польши назвал ложными сообщения о действиях польских ВМС в зоне укладки "Северного потока 2". Оператор: неопознанная подводная лодка могла повредить "Северный поток 2"

Ранее о том, что в зоне прокладки "Северного потока 2" наблюдается повышенная активность иностранных кораблей и военных самолетов, заявили в компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG. Эту активность в компании рассматривают как провокационную и представляющую угрозу для завершения проекта.

Так, по данным Nord Stream 2 AG, 29 марта вокруг трубоукладочной баржи "Фортуна" выполнял круговые маневры боевой корабль польских ВМС (тактический номер 823), кроме того, облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочного судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

Позже Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что Военно-морской флот Польши "не ведет никакой провокационной деятельности и реализует свои задачи в соответствии с международным правом". При этом польские военные признали, что "самолеты М-28В регулярно проводят патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря".

"Российский оператор газопровода "Северный поток 2" ложно обвинил Польшу в организации военных провокаций против трубопровода", — написал в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Также он повторил популярный в Польше тезис о том, что "Северный поток" "представляет собой очень серьезные угрозы национальной безопасности (помимо очевидных угроз энергетической безопасности) для Украины, Польши и стран Балтийского региона".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.