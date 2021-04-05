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Правительство ждет снижения выброса парниковых газов от ТЭС
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Правительство РФ к 2024 году ожидает снижения объема выбросов парниковых газов тепловыми электростанциями страны (ТЭС) в атмосферу на 10% от уровня 2019 года, следует из... ПРАЙМ, 05.04.2021
тэс, новости, энергосети, энергетика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ к 2024 году ожидает снижения объема выбросов парниковых газов тепловыми электростанциями страны (ТЭС) в атмосферу на 10% от уровня 2019 года, следует из постановления о внесении изменений в госпрограмму России "Развитие энергетики", опубликованного на официальном портале правовой информации.
При этом в 2021 году ожидается снижение выбросов на 3,7%, в 2022 году — на 6,6%, в 2023 году — на 8,5%.
Таким образом, к 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ ТЭС России в атмосферу в 2024 году составит 90% от уровня 2019 года.
Президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.