МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ к 2024 году ожидает снижения объема выбросов парниковых газов тепловыми электростанциями страны (ТЭС) в атмосферу на 10% от уровня 2019 года, следует из постановления о внесении изменений в госпрограмму России "Развитие энергетики", опубликованного на официальном портале правовой информации.

При этом в 2021 году ожидается снижение выбросов на 3,7%, в 2022 году — на 6,6%, в 2023 году — на 8,5%.

Таким образом, к 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ ТЭС России в атмосферу в 2024 году составит 90% от уровня 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.