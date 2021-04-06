МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Почти 41 тысяча человек осталась без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго РФ.

"Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, где из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду происходят отключения электросетевых объектов 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "Россети Северный Кавказ")", — говорится в сообщении. "Не потянут и Турцию". Что будет с ценами на летний отдых-2021

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 48 населённых пунктах (около 40 800 человек). При этом максимально без электроснабжения оставались около 144 500 человек, подсчитали в министерстве.

Как сообщили в пресс-службе филиала компании "Россети Северный Кавказ" — "Дагэнерго", энергетики филиала переведены на особый режим работы. В восстановительных работах задействованы 65 бригад: 202 человека, 73 единицы техники.

На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения отсутствуют, энергоснабжение социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений для пациентов с COVID-19, в зоне деятельности филиала "Дагэнерго" осуществляется в штатном режиме, также сообщили в компании.