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В российском регионе без электричества осталась 41 тысяча человек
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Почти 41 тысяча человек осталась без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго РФ. "Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление... ПРАЙМ, 06.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Почти 41 тысяча человек осталась без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго РФ.
"Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, где из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду происходят отключения электросетевых объектов 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "Россети Северный Кавказ")", — говорится в сообщении.
Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 48 населённых пунктах (около 40 800 человек). При этом максимально без электроснабжения оставались около 144 500 человек, подсчитали в министерстве.
Как сообщили в пресс-службе филиала компании "Россети Северный Кавказ" — "Дагэнерго", энергетики филиала переведены на особый режим работы. В восстановительных работах задействованы 65 бригад: 202 человека, 73 единицы техники.
На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения отсутствуют, энергоснабжение социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений для пациентов с COVID-19, в зоне деятельности филиала "Дагэнерго" осуществляется в штатном режиме, также сообщили в компании.