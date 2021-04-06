МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Определены условия привлечения банковского финансирования проекта по разработке газового месторождения "Мустақилликнинг 25 йиллиги" ("25 лет Независимости") в Узбекистане. Соответствующие индикативные условия финансирования проекта подписаны сегодня в Ташкенте между Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", "Газпромбанком" и инвестором проекта Surhan Investments Limited. Данный документ подписан в рамках привлечения кредитной линии в размере до 900 млн долларов сроком на 10 лет.

Свои подписи под документом поставили заместитель Председателя Правления "ВЭБ.РФ" Даниил Алгульян, заместитель Председателя Правления "Газпромбанка" Алексей Белоус и генеральный директор компании Surhan Gas Chemical Operating Company Андрей Игнатов.

Проект "Мустақилликнинг 25 йиллиги" предусматривает разведку и разработку запасов природного газа со строительством газоперерабатывающего завода мощностью 5 млрд куб. м в год и соответствующей инфраструктуры в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Проект реализуется в соответствии с соглашением о разделе продукции, подписанным 5 апреля 2017 года между Республикой Узбекистан и консорциумом инвесторов.

Месторождение и площадка строительства ГПЗ расположены в 20 км от города Байсун в Сурхандарьинской области. В период 2017-2019 гг. на проекте завершены сейсморазведочные и изыскательские работы, проведены работы по бурению оценочных скважин. Бурение эксплуатационных скважин стартовало в 2020 году. Проектирование и строительство газоперерабатывающего завода ведется на основании лицензионных технологий компании Shell.

"Подписание данного документа с ведущими российскими банками является одним из важных этапов для реализации проекта и позволит завершить сделку по привлечению проектного финансирования до конца 2021 года", — заявил генеральный директор компании Surhan Gas Chemical Operating Company Андрей Игнатов.

Как отметил по итогам подписания соинвестор проекта Андрей Филатов: "Проект разработки газового месторождения "Мустақилликнинг 25 йиллиги" является одним из ключевых, реализуемых в настоящее время в Республике Узбекистан, и имеет стратегическое значение для развития отраслей промышленности и региона. Республика Узбекистан оказывает активную поддержку проекту на уровне федеральных и региональных органов управления и создает благоприятные условия для работы инвесторов. От лица участников проекта я хотел бы поблагодарить Шавката Миромоновича Мирзиеева и правительство республики за возможность работать в регионе, быть причастным к важным инфраструктурным изменениям, которые сегодня происходят в Узбекистане. Я хотел бы также поблагодарить Государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" и "Газпромбанк" за доверие и поддержку проекта. Участие в важном инфраструктурном проекте в Узбекистане ведущих российских банков в очередной раз подчеркивает высокую степень российско-узбекского сотрудничества и доверие к инвестиционному климату Узбекистана".