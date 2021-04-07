ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 апр — ПРАЙМ. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что поставил задачу в перспективе перевести около 30% энергии, используемой в регионе, на основу возобновляемых источников.

"Сейчас можно говорить о двух основных направлениях. Первое – перевод котельных в отдаленных населенных пунктах на ветродизельные или солнцедизельные установки. Совместно с "Камчатскэнерго", дочерней компанией "Русгидро", мы реализуем этот проект по четырём котельным. Уже по одной проведены торги, определены подрядчики. По трём еще в процессе. Семь поселков в общей сложности будут переведены на более эффективный вид топлива, тем самым мы сможем сократить до 30% от объема завозимого дизеля", — рассказал Солодов журналистам. В Банке России готовы поддержать идею о пенсионном налоговом вычете

Вторым направлением губернатор Камчатского края считает использование геотермальной энергетики.

"Сегодня на совещании (полпред президента РФ в ДФО) Юрий Трутнев поручил "Роснедрам" совместно с "Росгеологией" активизировать геологоразведку в этой сфере, особое внимание уделить Авачинскому полю, которое находится недалеко от города и в советское время там предполагалось наличие значительных объемов именно термальной воды и пара, которые могут быть использованы в выработке электроэнергии и тепла. Если эти сведения подтвердятся, мы сможем существенную часть потребления Петропавловска-Камчатского перевести на геотермальную энергетику. Это в общем вполне реалистичные перспективы", — сказал Солодов.

Проект по модернизации электростанций на Камчатке реализуется в Ключах, Козыревске, Оссоре, Тиличиках и Манилах. Планируется, что обновлённые станции будут запущены в 2021-2022 годах. Позже использовать подобные технологии предполагается и в других отдалённых населённых пунктах края.