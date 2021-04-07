ИСЛАМАБАД, 7 апр — ПРАЙМ. Москва предложила Пакистану поставки российского СПГ, ждёт ответа, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

"Некоторое время назад был обоюдный интерес к поставкам российского сжиженного природного газа по линии компаний "Газпром", "Роснефть" и "Новатэк". Соответствующие предложения были сделаны, мы ожидаем реакции наших пакистанских партнеров", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Пакистана.