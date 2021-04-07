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https://1prime.ru/energy/20210407/833407975.html
Россия предложила Пакистану поставки СПГ
Энергетика
Новости
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Москва предложила Пакистану поставки российского СПГ, ждёт ответа, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров. "Некоторое время назад был обоюдный интерес к поставкам... ПРАЙМ, 07.04.2021
пакистанский поток, пакистан, поставки газа, спг, россия, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ИСЛАМАБАД, 7 апр — ПРАЙМ. Москва предложила Пакистану поставки российского СПГ, ждёт ответа, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров.
"Некоторое время назад был обоюдный интерес к поставкам российского сжиженного природного газа по линии компаний "Газпром", "Роснефть" и "Новатэк". Соответствующие предложения были сделаны, мы ожидаем реакции наших пакистанских партнеров", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Пакистана.