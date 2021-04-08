МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. "Газпром" возобновил транспортировку газа по "Силе Сибири" после профилактических работ, сообщает компания.

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", — говорится в сообщении. "Сила Сибири" приостановит транспортировку газа в начале апреля

Транспортировка газа по трубопроводу была приостановлена с 1 по 7 апреля. Отмечалось, что время планового ремонта было согласовано "Газпромом" и китайской компанией CNPC. По договоренности сторон профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью.