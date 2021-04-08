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"Газпром" возобновил прокачку газа по "Силе Сибири"
Энергетика
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"Газпром" возобновил транспортировку газа по "Силе Сибири" после профилактических работ, сообщает компания. "Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири"... ПРАЙМ, 08.04.2021
сила сибири, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. "Газпром" возобновил транспортировку газа по "Силе Сибири" после профилактических работ, сообщает компания.
"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", — говорится в сообщении.
Транспортировка газа по трубопроводу была приостановлена с 1 по 7 апреля. Отмечалось, что время планового ремонта было согласовано "Газпромом" и китайской компанией CNPC. По договоренности сторон профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью.