МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Возможное назначение спецпосланника США по "Северному потоку 2" можно назвать вмешательством в чужие дела, проект не имеет отношения к Америке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Издание Politico в среду со ссылкой на официальные лица США сообщило, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2". Роль спецпосланника была предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.

"Этот проект чрезвычайно важен для европейской энергобезопасности и для обеспечения Европы энергоресурсами, но, конечно, подобные спецпредставители по проекту, который не имеют никакого отношения к Соединенным Штатам Америки и который вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, вмешательством в экономические интересы других стран и так далее и тому подобное", — сказал Песков журналистам. Давление падает. Российский газ незаметно обходит Украину

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, на 31 марта недостроенными оставались около 121 километра газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. Вашингтон неоднократно заявлял, что не исключает дальнейших мер против "Северного потока 2".

ПОЗИЦИЯ ПАРТНЕРОВ

Партнеры России по проекту "Северный поток 2" последовательны в намерении завершить его, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока мы видим, что страны, которые являются партнерами по этому проекту, достаточно последовательны в своем намерении финализировать этот проект и запустить", — сказал Песков журналистам.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Банк России рассказал, как будет работать кошелек с цифровыми рублями

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".