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В Германии ждут обсуждения с США отмены мер по "Северному потоку 2"
Энергетика
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Переговоры Европы с США по проекту "Северный поток 2" приветствуются, речь должна идти о прекращении санкций, заявил РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и... ПРАЙМ, 08.04.2021
германия, сша, россия, газ, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БЕРЛИН, 8 апр — ПРАЙМ. Переговоры Европы с США по проекту "Северный поток 2" приветствуются, речь должна идти о прекращении санкций, заявил РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые"), комментируя сообщение об обсуждении в Вашингтоне вопроса о назначении спецпосланника по дебатам вокруг газопровода.
Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2", сообщило ранее издание Politico со ссылкой на официальный источник. Роль спецпосланника предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.
"Переговоры между Европой и США всегда приветствуются… Скорее, речь должна идти о прекращении санкций США против проекта. Если США будут придерживаться своей политики санкций, ЕС должен провести консультации по эффективным контрмерам", — заявил Эрнст, добавив, что "хорошее предложение" в этой связи сделал институт Жака Делора.