БЕРЛИН, 8 апр — ПРАЙМ. Переговоры Европы с США по проекту "Северный поток 2" приветствуются, речь должна идти о прекращении санкций, заявил РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые"), комментируя сообщение об обсуждении в Вашингтоне вопроса о назначении спецпосланника по дебатам вокруг газопровода. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2", сообщило ранее издание Politico со ссылкой на официальный источник. Роль спецпосланника предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.

"Переговоры между Европой и США всегда приветствуются… Скорее, речь должна идти о прекращении санкций США против проекта. Если США будут придерживаться своей политики санкций, ЕС должен провести консультации по эффективным контрмерам", — заявил Эрнст, добавив, что "хорошее предложение" в этой связи сделал институт Жака Делора.