МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Ограничение экспорта топлива из России способно в моменте скорректировать цены на внутреннем рынке, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. В России объяснили ситуацию с ростом цен на бензин

В четверг интернет-издание VTimes сообщило, что помощник премьер-министра и бывший руководитель ФАС Игорь Артемьев предложил правительству временно ограничить экспорт "отдельных нефтепродуктов и их компонентов". Письмо с данной идеей в конце марта он направил на имя вице-премьера РФ Александра Новака. Такая мера позволит защитить внутренний рынок и обеспечить граждан необходимым количеством бензина, указало издание со ссылкой на письмо.

"Ограничение экспорта бензина – это мера, способная в моменте скорректировать цены на топливо в стране, обеспечив потребности россиян и производителей сельскохозяйственной продукции, которые заняты посевной", — сказал Тузов.

"Но во многом цена внутри страны зависит от мировых цен на энергоносители. Сегодня стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent составляет 61,7 доллара за баррель, котировки снижаются и повышаются в зависимости от внешней ситуации – связанной с рисками коронавируса и антироссийских санкций", — добавил он.

В связи с этим, отмечает эксперт, правительство могло бы не только ограничить экспорт, но и продолжить дальнейшее совершенствование механизма демпфера для цен на топливо, а также норматива продаж на рынке.

Росстат 6 марта сообщил, что с начала года розничные цены на бензин выросли на 3,03%, при этом только в марте показатель увеличился на 1,12% по сравнению с февралем, а в годовом выражении — на 5,22%.