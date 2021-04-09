МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в статье для американской газеты предсказал необратимое ослабление страны, если газопровод "Северный поток 2" будет достроен.

Как пишет Резников для газеты Wall Street Journal, "завершение строительства трубопровода будет иметь вполне предсказуемые последствия" для национальной безопасности Украины.

"Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией. При действующих трубопроводах "Северный поток 1" и "Турецкий поток" "Северный поток 2" завершит окружение Украины, Польши и балтийских государств, отделив нашу энергетическую безопасность от Западной Европы", — считает он. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

По мнению Резникова, раньше Москве приходилось действовать осторожно, с оглядкой на то, что "значительная часть российского газа поступает в Европу через Украину". "Если "Северный поток 2" будет построен, этим соображениям придет конец", — подчеркивает он.

Вице-премьер также выразил благодарность законодателям США и Европы: "Украина признательна Конгрессу США, который признал истинную природу этого газопровода, и Европейскому парламенту, который 21 января 10 голосами против 1 потребовал прекращения строительства".

Наконец, Резников заявил, что у Германии нет нужды в новом газопроводе: "Германия и Европа уже имеют доступ к огромной газотранспортной сети, охватывающей Черное и Балтийское моря, Белоруссию и Украину. Существующие мощности более чем на 50% превышают нынешнее использование российского газа в Европейском Союзе. Даже если спрос возрастет, поскольку Германия работает над постепенным отказом от атомной и угольной энергетики, коммерческой необходимости в ещё одном трубопроводе нет".

"Мы должны объединить силы и раз и навсегда отказаться от "Северного потока 2", — заявил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США. Платить до самой смерти. Как можно "попасть" с покупкой вторичного жилья

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В Кремле заявляли, что партнеры России по проекту "Северный поток 2" последовательны в намерении завершить его, а в МИД РФ отмечали, что санкции США не остановят строительство.

В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.

В конце марта нынешнего года глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что пересмотра контракта на транзит газа с Украиной не будет. Он напомнил, что юридически все договоры между РФ и Украиной действуют, и главное для компании сейчас — завершить "Северный поток 2", который уже готов на 90-92%, и поставить через Украину предусмотренные контрактом объемы газа.

Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось. Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.