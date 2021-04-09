БРЮССЕЛЬ, 9 апр — ПРАЙМ, Мария Князева. Добыча природного газа в Евросоюзе сократилась на 22,8% в 2020 году — до 54 миллиардов кубометров, говорится в квартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам.

"В 2020 году добыча газа в ЕС составила 54 миллиарда кубометров по сравнению с 70 миллиардами кубометров в 2019 году", — говорится в документе. Банки обяжут ограничивать некоторые онлайн-операции по желанию клиентов

В четвертом квартале добыча была на уровне 14 миллиардов кубометров, снизившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Нидерланды в четвертом квартале 2020 года добыли 6,2 миллиарда кубометров газа, что на 17% меньше, чем годом ранее. Второй по объему добычи была Румыния (2,4 миллиарда), за ней следуют Польша (1,5 миллиарда) и Германия (1,1 миллиарда), свидетельствует отчет ЕК.