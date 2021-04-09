БРЮССЕЛЬ, 9 апр — ПРАЙМ, Мария Князева. Импорт газа в Евросоюз сократился в прошлом году на 9% по сравнению с 2019 годом, а его общая стоимость упала почти на 40%, говорится в квартальном отчете Еврокомиссии (ЕК), посвящённом европейским газовым рынкам.

"Чистый импорт газа в четвертом квартале 2020 года составил 84 миллиарда кубометров, тогда как в 2020 году он достиг 326 миллиардов кубометров, снизившись с 358 миллиардов в 2019 году", — говорится в нем. Таким образом, годовое снижение составило порядка 9%. Источник рассказал о связи дела "Глаза Бога" с атакой хакеров на Сбербанк

В том числе, если учитывать поставки по трубопроводу, а также сжиженный газ (СПГ), то в 2020 году российский газ обеспечил 48% от общего объема импорта в ЕС, на втором месте была Норвегия (24%).

Общий счет за импорт газа составил в прошлом году 36,5 миллиарда евро по сравнению с 59,4 миллиарда в 2019 году, упав, таким образом, на 38,6%.