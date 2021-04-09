БРЮССЕЛЬ, 9 апр — ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз упал более чем на четверть в последнем квартале прошлого года, говорится в квартальном отчете Еврокомиссии (ЕК), посвящённом европейским газовым рынкам. Евросоюз импортировал в 2020 году на 9% меньше газа

"Импорт СПГ в ЕС в четвертом квартале 2020 года упал на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за увеличения надбавок к цене на газ на оптовом азиатском рынке по сравнению с Европой, что привело к перенаправлению грузов на азиатские рынки", — говорится в нем.

В целом в 2020 году объем импорта СПГ в Евросоюз составил 84 миллиарда кубометров против 88 миллиардов в 2019 году. Крупнейшими потребителями СПГ в ЕС были Испания (21 миллиард), Франция (20 миллиардов) и Италия (12 миллиардов кубометров).

США поставили в ЕС 19 миллиардов кубометров СПГ, за ними следуют Катар с объёмом в 18 миллиардов и Россия с 17 миллиардами кубометров.

Евросоюз, состоящий из 27 стран, в прошлом году был третьим по величине импортером СПГ после Японии и Китая, также отмечается в отчёте.