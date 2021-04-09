БРЮССЕЛЬ, 9 апр — ПРАЙМ, Мария Князева. Газопровод "Северный поток" сохранил своё положение основного маршрута поставок газа в Евросоюз в четвёртом квартале прошлого года, говорится в квартальном отчете Еврокомиссии (ЕК), посвящённом европейским газовым рынкам.

На Россию приходилась половина всего объёма чистого импорта газа в ЕС в этот период, отмечается в документе.

"В четвертом квартале 2020 года "Северный поток" оставался основным маршрутом поставок российского газа в Европу, так как его доля достигла 37% от общего объема российского импорта трубопроводного газа в ЕС по сравнению с 34% годом ранее", — также пишет в своём отчёте ЕК. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

На втором месте был транзит через Украину — с долей в 34% против 43% годом ранее. На белорусский маршрут поставок российского газа пришлось 25% после 24%.

"Турецкий поток" при этом занимал лишь небольшую часть, 4%, отмечает ЕК. Однако этот маршрут, согласно отчету, может стать более значимым в текущем году. "Это объясняется тем, что после открытия соединительной линии между Болгарией (входит в ЕС — ред.) и Сербией (не входит в ЕС — ред.) балканские страны будут все больше снабжаться газом через "Турецкий поток". Так, в феврале 2021 года его доля достигла 8% в общем импорте российского трубопроводного газа в ЕС", — отмечается в отчёте.

Соответственно, если говорить об общем чистом импорте газа в ЕС, то в последнем квартале прошлого года на "Северный поток" приходилось 18% (15 миллиардов кубометров), на украинский транзит — 16% (14 миллиардов), а на Белоруссию 12% (10 миллиардов кубометров).