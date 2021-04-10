МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Рост цен на топливо в 2021 году связан с целым рядом факторов, в том числе с ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и морозами, пояснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Газомоторное топливо в России за март подорожало на 6,5%

Росстат 6 марта сообщил, что с начала года розничные цены на бензин выросли на 3,03%, при этом только в марте показатель увеличился на 1,12% по сравнению с февралем, а в годовом выражении — на 5,22%. При этом средняя розничная цена на бензин за период с 29 марта по 5 апреля увеличилась на 13 копеек — до 47,56 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 7 копеек — до 49,49 рубля.

"В целом изменение цен на нефтепродукты в 2021 году связано с целым рядом факторов: ростом экспортных цен; сезонным повышением спроса на нефтепродукты как внутри страны, так и на основных рынках их потребления в Восточной Европе и Азии; снижением объема предложения на биржевых торгах; низкими температурами окружающей среды; ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+; повышением цены на нефть при неизменности котировки рубля", — сообщили в ведомстве.

Ранее в апреле территориальное управление ФАС по Московской области разослало владельцам АЗС в регионе письма с просьбой обосновать рост стоимости бензина и дизельного топлива с начала 2021 года. Также в конце марта ФАС заявила, что поручила своим управлениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты.