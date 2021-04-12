МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Латвия прекращала поставки электроэнергии из России 8 и 11 апреля во время испытаний энергосистемы Белоруссии с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, сообщил РИА Новости источник в отрасли. Суверенный фонд Норвегии впервые инвестировал в "зеленую" энергетику

В четверг пресс-служба "Белэнерго" сообщила о начале в Белоруссии испытаний энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Суточные испытания, связанные с выходом стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы), прошли 8 апреля и 11 апреля. Как сообщали РИА Новости в "Системном операторе" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), Белоруссия заблаговременно сообщила о проведении испытаний и согласовала их со сторонами соглашения БРЭЛЛ в установленном порядке.

"Они обнулили переток (электроэнергии — ред.) из России в Латвию всего на два дня", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причина этого не ясна.

В июне 2018 года страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе соглашение о синхронизации электросетей Литвы, Латвии и Эстонии с сетями континентальной Европы. До 2025 года эти страны должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ.