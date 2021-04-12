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Россия вложит 360 миллиардов рублей на развитие ВИЭ до 2035 года
Энергетика
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Объем программы поддержки "зеленой" энергетики в России до 2035 года может составить до 360 миллиардов рублей, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс. "Финансовая... ПРАЙМ, 12.04.2021
энергетика, минэнерго рф, зеленая энергетика, виэ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Объем программы поддержки "зеленой" энергетики в России до 2035 года может составить до 360 миллиардов рублей, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.
"Финансовая поддержка… будет составлять порядка 350-360 миллиардов рублей. По нашим оценкам, это обеспечит ввод порядка 6,7 ГВт генерирующих мощностей на основе энергии солнца, ветра и МГЭС ", — сказал Сниккарс в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ.
При этом ранее, в марте, Сниккарс говорил о том, что объем программы поддержки "зеленой" энергетики в России до 2035 года составит 350 миллиардов рублей.
В РФ с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. Власти РФ приняли решение продлить программу до 2035 года, часть параметров еще обсуждается, но итоги первого отбора в ее рамках ожидаются 4 сентября.