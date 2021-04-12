МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Объем программы поддержки "зеленой" энергетики в России до 2035 года может составить до 360 миллиардов рублей, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс. Суверенный фонд Норвегии впервые инвестировал в "зеленую" энергетику

"Финансовая поддержка… будет составлять порядка 350-360 миллиардов рублей. По нашим оценкам, это обеспечит ввод порядка 6,7 ГВт генерирующих мощностей на основе энергии солнца, ветра и МГЭС ", — сказал Сниккарс в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ.

При этом ранее, в марте, Сниккарс говорил о том, что объем программы поддержки "зеленой" энергетики в России до 2035 года составит 350 миллиардов рублей.

В РФ с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. Власти РФ приняли решение продлить программу до 2035 года, часть параметров еще обсуждается, но итоги первого отбора в ее рамках ожидаются 4 сентября.