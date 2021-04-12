МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россия нацелена занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году, а к 2050 экспортировать до 33,4 миллиона тонн водорода, сообщил заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин. Россия вложит 360 миллиардов рублей на развитие ВИЭ до 2035 года

"Это рынок, на котором Россия имеет очень большой потенциал, наша задача занять 20% от мирового рынка торговли водородом к 2030 году. Сейчас пока еще достаточно трудно это оценить в цифрах, то есть мы считаем, что это может быть от 1 миллиона до 2 миллионов тонн в низком сценарии, до 7 миллионов тонн в 2035 году при более активном бурном развитии",- рассказал он в ходе заседания итоговой коллегии Минэнерго РФ.

Он напомнил, что уже утверждена "дорожная карта" по развитию водородной энергетики, а сейчас готовится концепция развития водородной промышленности России, после чего будет принята соответствующая стратегия. Согласно дорожной карте, концепция развития должна была появиться в первом квартале 2021 года.

Как указано в презентации замглавы Минэнерго, к 2050 году ведомство нацелено экспортировать от 7,9 до 33,4 миллиона тонн водорода.