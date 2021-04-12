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https://1prime.ru/energy/20210412/833444430.html
Россия планирует занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году
Энергетика
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Россия нацелена занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году, а к 2050 экспортировать до 33,4 миллиона тонн водорода, сообщил заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин. "Это... ПРАЙМ, 12.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россия нацелена занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году, а к 2050 экспортировать до 33,4 миллиона тонн водорода, сообщил заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
"Это рынок, на котором Россия имеет очень большой потенциал, наша задача занять 20% от мирового рынка торговли водородом к 2030 году. Сейчас пока еще достаточно трудно это оценить в цифрах, то есть мы считаем, что это может быть от 1 миллиона до 2 миллионов тонн в низком сценарии, до 7 миллионов тонн в 2035 году при более активном бурном развитии",- рассказал он в ходе заседания итоговой коллегии Минэнерго РФ.
Он напомнил, что уже утверждена "дорожная карта" по развитию водородной энергетики, а сейчас готовится концепция развития водородной промышленности России, после чего будет принята соответствующая стратегия. Согласно дорожной карте, концепция развития должна была появиться в первом квартале 2021 года.
Как указано в презентации замглавы Минэнерго, к 2050 году ведомство нацелено экспортировать от 7,9 до 33,4 миллиона тонн водорода.