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2021
https://1prime.ru/energy/20210412/833445172.html
"Интер РАО" экспортировала рекордный объем электроэнергии в начале года
Энергетика
Новости
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Объем экспортных поставок электроэнергии "Интер РАО" ((российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) по итогам первого квартала стал рекордно большим, сообщила член... ПРАЙМ, 12.04.2021
электроэнергия, экспорт, интеррао, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Объем экспортных поставок электроэнергии "Интер РАО" ((российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) по итогам первого квартала стал рекордно большим, сообщила член правления — врио руководителя блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина.
"Первый квартал прошел достаточно хорошо… В первом квартале 2021 года рекордный объем экспорта за все годы существования "Интер РАО… в результате того, что было везде холодно" — сказала она на коллегии Минэнерго РФ.
В конце марта Панина отмечала, что "Интер РАО" прогнозирует в первом квартале 2021 года рекордные показатели экспорта и прибыли. По ее словам, это связано с погодными факторами, то есть с холодной зимой и связанным с ней ростом потребления.