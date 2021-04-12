МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Объем экспортных поставок электроэнергии "Интер РАО" ((российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) по итогам первого квартала стал рекордно большим, сообщила член правления — врио руководителя блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина. Россия планирует занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году

"Первый квартал прошел достаточно хорошо… В первом квартале 2021 года рекордный объем экспорта за все годы существования "Интер РАО… в результате того, что было везде холодно" — сказала она на коллегии Минэнерго РФ.

В конце марта Панина отмечала, что "Интер РАО" прогнозирует в первом квартале 2021 года рекордные показатели экспорта и прибыли. По ее словам, это связано с погодными факторами, то есть с холодной зимой и связанным с ней ростом потребления.