2021-04-12T16:34:18+03:00
2021-04-12T16:34:18+03:00
2021-04-12T16:34:18+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210412/833445393.html
Правительство готовит новую энергетическую стратегю
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство работает над стратегией под названием "Новая энергетика", направленной на решение вопросов климатической повестки и снижения выбросов CO2 российским... ПРАЙМ, 12.04.2021
минэнерго рф, тэк, энергетика, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83344/53/833445381.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83344/53/833445381.jpg
https://1prime.ru/images/83344/53/833445380.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83344/53/833445380.jpg
https://1prime.ru/images/83344/53/833445374.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83344/53/833445374.jpg
https://1prime.ru/energy/20210412/833444315.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Правительство работает над стратегией под названием "Новая энергетика", направленной на решение вопросов климатической повестки и снижения выбросов CO2 российским топливно-энергетическим комплексом (ТЭК), сообщил вице-премьер РФ Алексндр Новак на итоговой коллегии Минэнерго.
"Речь идет о новых направлениях, она (стратегия — ред.) называется "Новая энергетика". В ней должны быть отражены современные тенденции и ответы на существующие вызовы, в первую очередь, это вызовы, связанные с климатической повесткой. И мы должны смотреть вперед, наш ТЭК должен отвечать современным вызовам", — сказал Новак.
По словам вице-премьера, перед российским ТЭК сейчас стоит серьезная задача по снижению выбросов парниковых газов и повышению эффективности комплекса с этой точки зрения.
"И этим нам, наверное, серьезно необходимо будет заняться, комплексно подойти к этому вопросу и проработке этой стратегической программы "Новая энергетика", — заключил он.