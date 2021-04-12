МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Правительство работает над стратегией под названием "Новая энергетика", направленной на решение вопросов климатической повестки и снижения выбросов CO2 российским топливно-энергетическим комплексом (ТЭК), сообщил вице-премьер РФ Алексндр Новак на итоговой коллегии Минэнерго. Россия вложит 360 миллиардов рублей на развитие ВИЭ до 2035 года

"Речь идет о новых направлениях, она (стратегия — ред.) называется "Новая энергетика". В ней должны быть отражены современные тенденции и ответы на существующие вызовы, в первую очередь, это вызовы, связанные с климатической повесткой. И мы должны смотреть вперед, наш ТЭК должен отвечать современным вызовам", — сказал Новак.

По словам вице-премьера, перед российским ТЭК сейчас стоит серьезная задача по снижению выбросов парниковых газов и повышению эффективности комплекса с этой точки зрения.

"И этим нам, наверное, серьезно необходимо будет заняться, комплексно подойти к этому вопросу и проработке этой стратегической программы "Новая энергетика", — заключил он.