МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке топлива достаточно стабильная, при этом корректировка демпфера для сглаживания цен на топливо окажет дополнительный стабилизирующий эффект, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на итоговой коллегии Минэнерго. ФАС объяснила рост цен на топливо в 2021 году

"По топливообеспечению и ценам. Я хочу поблагодарить за ту работу, котора ведется министерством и компаниями по сдерживанию цен. Понимая, что нетбэки у нас сегодня достаточно высокие, демпфер работает…, ситуация достаточно такая стабильная. Было бы гораздо сложнее, если бы не было соответствующих инструментов, которые были приняты в свое время", — сказал Новак.

"И в этом году приняты дополнительные решения по корректировке демпфера, темпов индексации далее. Надеюсь, что это все также дополнительно сможет стабилизировать ситуацию для сглаживания тех колебаний, которые происходят на рынке, и обеспечения темпов роста не больше уровня инфляции", — добавил он.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива. Кремль рассказал, как застрахован рынок топлива от колебаний цен

При этом с 1 мая этого года правительство РФ решило донастроить механизм демпфера, понизив условную цену бензина в формуле расчета, а также используя фактические темпы роста розничных цен для индексации условных в последующие периоды. Источник РИА Новости говорил, что в 2021 году может быть скорректирован демпфер только по бензину, а по дизтопливу — в 2022 году.

В свою очередь замглавы Минэнерго Павел Сорокин в марте говорил, что демпфер для дизеля работает достаточно эффективно и не требует снижения условных цен в формуле расчета, поэтому будет донастроена только их индексация в соответствии с инфляцией.