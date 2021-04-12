МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Минэнерго РФ в 2021 году разработает план мероприятий по электрификации третьего этапа развития БАМа и Транссиба на Дальнем Востоке, а также продолжает реализацию второго этапа, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"В списке задач министерства на предстоящий год хочу выделить следующие… Продолжение реализации энергетической части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры для обеспечения энергоснабжения второго этапа Восточного полигона, БАМа и Транссиба с целью увеличения их пропускной способности, разработка мероприятий по третьему этапу", — сообщил он на итоговой коллегии ведомства.

Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов. Комплекс мероприятий, направленных на увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба, призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок.

Второй этап модернизации Восточного полигона запускается в этом году. Его цель — увеличение годовой пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году.