МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Россия планирует объем воспроизводства газа до 2024 года по 700 миллиардов кубометров в год, говорится в материалах Минприроды РФ.

"Газ АВ1С1 + В2С2 по результатам геологоразведочных работ (ГРР), нарастающим итогом, из них: 2021 год — 700, 2022 год — 1400, 2023 год — 2100, 2024 год — 2800 миллиардов кубических метров", — говорится про воспроизводство минерально-сырьевой базы в новой госпрограмме, которая есть в распоряжении РИА Новости.

При этом указано, что из них 400 миллиардов в год придется на газ в Арктической зоне РФ. "Газпром" ждет дополнительный спрос на газ в Европе

Ответственным исполнителем по этому пункту назначено Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) и его глава Евгений Киселев.

Согласно российской энергетической стратегии, принятой в июне 2020 года, для решения задач газовой отрасли России требуется объем добычи газа до 2024 года в диапазоне 795-820 миллиардов кубометров.

Помимо этого, планируется воспроизводить нефть и газовый конденсат по 550 миллионов тонн в год до 2024 года, говорится в материалах Минприроды РФ.

"Нефть и конденсат АВ1С1 + В2С2 по результатам геологоразведочных работ (ГРР), нарастающим итогом, из них: 2021 год — 550, 2022 год — 1100, 2023 год — 1650, 2024 год — 2200 миллионов тонн", — говорится про воспроизводство минерально-сырьевой базы в новой госпрограмме, которая есть в распоряжении РИА Новости.

При этом указано, что из них 300 миллионов тонн в год придется на нефть в Арктической зоне РФ.

Ответственным исполнителем по этому пункту назначено Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) и его глава Евгений Киселев.

Согласно российской энергетической стратегии, принятой в июне 2020 года, цель России по объему добычи нефти и конденсата до 2024 года составляет 555-560 миллионов тонн.

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