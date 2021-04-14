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Холода сорвали начало восполнения запасов в хранилищах газа Европы
Энергетика
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Холода сорвали начало восполнения запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы, почти весь закачанный с начала сезона объем был вновь отобран потребителями, заявил "Газпром"... ПРАЙМ, 14.04.2021
европа, пхг, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Холода сорвали начало восполнения запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы, почти весь закачанный с начала сезона объем был вновь отобран потребителями, заявил "Газпром".
"Холода сорвали начало восполнения запасов газа в ПХГ Европы. По данным Gas Infrastructure Europe, с 26 марта по 12 апреля в европейские ПХГ закачано 2,9 миллиарда кубометров газа. Однако почти весь этот объем – 2,8 миллиарда кубометров газа – снова отобран потребителями", — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что в связи с этим уровень запасов газа в европейских хранилищах все еще не превышает 30%.
"При этом по состоянию на 12 апреля установлен новый абсолютный рекорд — "дельта" запасов в ПХГ по сравнению с предыдущим годом — минус 26,3 миллиарда кубометров газа. Это максимальный разрыв с начала отопительного сезона 2020/2021 года", — добавляет "Газпром".